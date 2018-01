Bomba da 200 chili rimossa dal cantiere del Maximall Pompeii

TORRE ANNUNZIATA. Fu sganciata circa 70 anni fa da un aereo inglese durante la seconda Guerra mondiale. Ed è rimasta inesplosa con il suo carico di circa 70 kg di alto esplosivo. La bomba rimossa ieri dal cantiere del Maximall Pompeii è stata disinnescata dagli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. L'ordigno bellico è stato occasionalmente rinvenuto nel corso dei lavori per la costruzione del centro commerciale: pesava 500 libbre ed era in buone condizioni. La bomba, priva di parti meccaniche ed organi sensibili, è stata dapprima messa in sicurezza e successivamente trasportata in cava nel comune di Casamarciano (NA), dove all’interno di un “fornello” costruito con opere di scavo già predisposte, e’ stata distrutta in alto ordine con un brillamento controllato.