Borseggiatore bloccato alla Stazione

Arrestato nel pomeriggio di ieri dagli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania

NAPOLI. Alì Samir, 21 anni, tunisino, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dagli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, diretto dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato Luigi Liguori. Aveva appena messo a segno un colpo ai danni di un viaggiatore, insieme ad un altro complice, all’esterno della Stazione F.S. di Napoli Centrale, ma grazie al tempestivo intervento di tre agenti della Polizia Ferroviaria in borghese, il borseggiatore tunisino è stato prontamente bloccato e tratto in arresto. La dinamica è la stessa: i due complici individuano la vittima da derubare, uno dei due malviventi con una scusa distrae il soggetto mentre l’altro, con mossa fulminea, sottrae gli averi dalla tasca del malcapitato.

La scena però non è passata inosservata agli occhi degli agenti Polfer i quali, accortisi del furto, sono riusciti a raggiungere uno dei malfattori che nel frattempo ha tentato la fuga traendolo in arresto. Negli Uffici della Polfer Samir è stato identificato, sottoposto ai rilievi foto-segnaletici e, al termine delle formalità di rito, associato presso le Camere di attesa della locale Questura per essere giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli.

Nell’ultimo periodo la Polizia Ferroviaria ha predisposto mirati servizi antiborseggio nella stazione FS di Napoli Centrale proprio per arginare il fenomeno dei borseggi ai danni di viaggiatori.

I risultati non si sono lasciati attendere. Infatti la Stazione Centrale partenopea, sotto il profilo del contrasto dei reati predatori, risulta essere oggi tra quelle ove la percezione di sicurezza è tra le più elevate in Italia.