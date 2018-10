Botte alla madre: «Dammi i soldi»

A Ottaviano in manette un 20enne per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione

OTTAVIANO. I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno tratto in arresto un ventenne del luogo già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, ora resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e di tentata estorsione ai danni della madre 49enne. Gli operanti sono intervenuti d`urgenza a casa della signora, ove vive anche il figlio, bloccando il giovane che in evidente stato di agitazione aveva aggredito la madre per costringerla a consegnare denaro per l'acquisto di droga. In sede di denuncia la signora ha raccontato anche di gravi e ripetuti episodi di violenza perpetrati dal figlio nel passato. L`arrestato è stato tradotto a Poggioreale