Caan, designati i rappresentanti del Comune di Napoli

NAPOLI. Sono stati designati i tre rappresenta del Comune di Napoli in seno al Consiglio di Amministrazione del "Centro Agro Alimentare di Napoli - Società consortile per azioni", in considerazione della scadenza del mandato dei componenti. È stato stabilito di confermare la designazione di Carmine Giordano almeno fino all'omologazione del piano, al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione. Inoltre, dalla lettura dei curricula vitae risultano essere in possesso dei requisiti indispensabili per l'espletamento dell'incarico Salvatore Velotto e Melania Barberis.