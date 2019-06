NAPOLI. Un cameriere “al nero” e poca sicurezza, carabinieri chiudono lounge bar. Il cameriere lavorava “al nero” e c’erano diverse inosservanze alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Lo hanno scoperto in un lounge bar di piazza Immacolata i carabinieri della stazione Vomero-Arenella e del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli. L’amministratrice del locale, una 21enne di Secondigliano, è stata denunciata. Le sono state comminate sanzioni amministrative per 10mila euro. L’attività è stata sospesa.