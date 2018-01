Carabinieri, cambio al vertice del Comando interregionale Ogaden

NAPOLI. Cambio al vertice al Comando Interregionale carabinieri Ogaden. Al generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, comandante di vertice dal 6 aprile 2016, subentra il parigrado Vittorio Tomasone. Alla cerimonia di avvicendamento, che si è svolta questa mattina nella caserma Salvo D'Acquisto, hanno partecipato il comandante generale dell'Arma, generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, e numerose autorità religiose, civili e militari. Poco prima, il generale Nistri ha deposto un omaggio floreale sulla tomba dell'eroe Salvo D'Acquisto nella basilica di Santa Chiara. Nel corso del commiato Nistri ha ringraziato tutti i carabinieri per «l'impegno, la professionalità e l'abnegazione quotidianamente profusi a favore delle comunità locali e per gli importanti risultati ottenuti nell'azione di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità». Il generale Tomasone ha espresso «soddisfazione» per l'alta carica conferitagli, assicurando il «massimo impegno» al fine di esaltare ulteriormente l'attività dell'Arma dei carabinieri in Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.