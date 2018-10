In casa droga e 29mila euro in contanti, nei guai madre e figlio

NOLA. Carabinieri denunciano madre e figlio per droga e 29mila euro in contante. La donna nascondeva in casa 7 dosi di cocaina e un bilancino, il figlio, nell’abitazione adiacente, 29.300 euro di cui non ha saputo indicare la provenienza. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Palma Campania durante perquisizioni. Denunciati una 76enne incensurata di Piazzolla e un 53enne anch’egli incensurato; la prima risponderà di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, il secondo di riciclaggio.