Cimitero islamico a Poggioreale, 5 mesi per liberare l'area

NAPOLI. Sarà liberata nel giro di 5 mesi l'area sulla quale sarà realizzato il Cimitero islamico di Napoli. L'area, destinata dal Piano urbanistico attuativo del Cimitero di Poggioreale ad ospitare il Cimitero islamico, è attualmente occupata da Asia, azienda del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città, che la utilizza come deposito di mezzi e attrezzature come le campane di nuovo utilizzo da dislocare in città. L'Assessorato ai Cimiteri, si legge in una nota del Comune di Napoli, «intende iniziare le procedure di gara ad evidenza pubblica per la realizzazione del Cimitero islamico in quell'area e apprezza l'impegno dei vertici di Asia che hanno formalmente assicurato di completare nel giro di 5 mesi lo spostamento del deposito da via Santa Maria del Pianto a un sito alternativo che hanno individuato in via Mastellone». L'assessore Alessandra Sardu, titolare della delega ai cimiteri, ringrazia «il vicesindaco Del Giudice e i vertici di Asia per la consueta proficua collaborazione. Prevediamo - aggiunge Sardu - di iniziare al più presto le procedure di gara per la realizzazione del Cimitero islamico che, secondo il Piano urbanistico attuativo, deve sorgere in quell'area del Cimitero di Poggioreale che è situata alle spalle del Cimitero ebraico. Questo per noi ha un forte valore simbolico e risponde pienamente alla vocazione del Cimitero di Poggioreale di essere luogo di riposo per i credenti di tutte le religioni», conclude.