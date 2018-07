Colpo della banda del buco nella banca di piazza Carità

NAPOLI. "Colpo" della banda del buco in una agenzia della Banca Popolare di Milano che si trova in piazza Carita', a Napoli. I rapinatori, sbucati dalle fogne, si sono impossessati di circa 18mila euro. I banditi - secondo le prime informazioni sei in tutto - erano vestiti con stivali e giacche anti pioggia. Due quelli armati. Cinque hanno messo a segno la rapina mentre il sesto ha atteso i complici nel tunnel, utilizzato anche per la fuga. Il tutto e' avvenuto tra le 16,30 e le 16,40. Sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia di Stato.