Controlli alla Sanità, trovate arma e droga

NAPOLI. Diversi controlli della Polizia di Stato effettuati ieri pomeriggio nel quartiere Sanità. Impegnati gli agenti del Commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Nel corso dell’attività sono state effettuate perquisizioni, controlli e sequestri di droga, armi e sigarette. In particolare in uno stabile di Vico San Felice è stata rinvenuta e sequestrata una pistola “Girsan”, completa di caricatore e 70 cartucce di vario calibro. L’arma è ora nelle mani della Polizia Scientifica per i rilievi balistici. Sono state denunciate tre persone del quartiere per possesso di droga. Sequestrati circa 6 grammi di cocaina, 21 grammi di hashish ed altri 18 circa di marijuana. Infine un uomo è stato denunciato in quanto trovato in possesso di circa 3 kg di sigarette di contrabbando mentre un giovane è stato deferito per possesso di un coltello.