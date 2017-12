Crollo al centro. Paura a Portici

PORTICI. Il crollo di alcuni calcinacci dalla facciata esterna di un palazzo in via Benvenuto Cellini, ha spaventato l'intera cittadinanza. Il palazzoè stato danneggiato probabilmente dalle forti piogge ma per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone. I vigili del fuoco e i tecnici del comune hanno dato il via alle prime operazione di messa in sicurezza spicconando le parti di muro pericolanti. Seguiranno controlli sulla stabilità statica del condominio. Recintata la zona e ordinata la chiusura dei negozi nei pressi dello stabile che verrà sgomberato per questione di sicurezza.