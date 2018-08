Crollo sulla spiaggia della Chiaia a Procida

Bagnanti salvi per miracolo

PROCIDA – MONTE DI PROCIDA. Territori dai piedi di argilla, fragilità idrogeologica, interventi “urgenti” di consolidamento che si lasciano attendere, malaburocrazia e dintorni : sfiorata la tragedia, costone crolla sulla spiaggetta de “La Chiaia” nell’Isola detta di Graziella, una zona non particolarmente frequentata.

E’ accaduto ieri, intorno alle 13, mentre alcuni bagnanti erano in mare nell’appena antistante specchio d’acqua, uno dei punti più suggestivi di Procida.

Prima una sorta di boato, poi all’improvviso si staccavano dalla dorsale del sovrastante costone roccioso, dei massi e petrisco che, in una nucola di polvere, precipitavano sull’arenile e direttamente in acqua, tra il panico dei presenti, tra cui tre ragazzi che, messi in allarme dalla caduta di alcune pietre, riuscivano a fuggire prima del cedimento franoso.

Per fortuna o per puro caso, non si registravano feriti a parte, si dice, alcuni lievi contusi, soccorsi dai sanitari del “118”.

Intanto sul posto, subito allertati, si portavano per i preliminari sopralluoghi gli uomini della Guardia Costiera procidana, al comando del tenente di vascello Paola Scaramuzziono, la Protezione Civile ed i carabinieri della locale Stazione, evacuando e mettendo in sicurezza l’area, infine transennata e chiusa alla navigazione.

Non solo i costoni “di cartone” di Procida. Anche nella dirimpettaia Monte di Procida, mercoledì scorso intorno alle 13.30, si è verificato un episodio franoso, l’ennesimo purtroppo, in località “Baia dei Porci”, appena di fronte all’Isolotto di San Martino, e dal cui costone tufaceo si sgretolava, rovinando paurosamente giù sulla spiaggetta, una grossa fetta di polvere e detriti.

Il sito, per fortuna, è e resta interdetto “per pericolo”, dal lontano 1984, a seguito di ordinanza di divieto dell’Ufficio Circomare di Pozzuoli, alla guida oggi del tenente di vascello Marco Ruberto.