Dalle terre vulcaniche una sfida per la sostenibilità e il rilancio delle tradizioni culturali

Rispetto dell’ecosistema, recupero delle tradizioni agricole, sviluppo della cultura nei luoghi vulcanici. Sono i temi affrontati nel corso di ‘’Archeologia, agricoltura, salute e sicurezza: la sostenibilità all’ombra dei vulcani’’, uno dei tanti convegni che stanno caratterizzando l’evento enogastronomico ‘Eruzioni del gusto’ al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, promosso daOronero – dalle scritture del fuoco’associazione culturale che favorisce lo scambio culturale tra i popoli per lo sviluppo economico pacifico, ponendo centralità a quelli che vivono nelle aree vulcaniche del pianeta.

Docenti universitari, ricercatori, imprenditori, rappresentanti di aziende si sono confrontati sulla necessità di preservare la terra e le risorse non infinite limitando quanto più possibile sprechi e impatti ambientali. La plastica, uno degli elementi più utilizzati in ambito domestico e oggi sotto osservazione, presenta dei lati positivi. ‘’Un contenitore di vetro a rendere è più impattante della plastica a perdere perché ci sono problemi di massa: per imbottigliare un litro in vetro occorrono circa 350-400 grammi di massa ma neanche 20 grammi per la plastica’’ ha spiegato il consigliere delegato della Ferrarelle spa Giuseppe Cerbone.

Dal rispetto dell’ambiente alla valorizzazione dei territori campani. E’ il caso dellaMasseria delle Sorgenti Ferrarelle nel Parco Fonti di Riardo, nel cuore dell'alto casertano dove nasce la più famosa acqua effervescente naturale del nostro Paese. Qui c’è una collaborazione con il FAI al quale è stato affidato un progetto di riqualificazione paesaggistica e di gestione turistica a favore del pubblico.

La valorizzazione dei luoghi non può prescindere dal rilancio delle culture, soprattutto di quelle dei popoli che vivono nelle terre vulcaniche. Sul puntoGiuseppe Orefice del comitato esecutivo Slow Food Italia: ‘’ Ho notato, nella mia esperienza, che i popoli delle terre vulcaniche hanno un qualcosa in più che ha a che fare con l’identità. Pensate alle popolazioni vesuviane: loro si descrivono come vesuviani e a tal proposito mi viene in mente un progetto che anche nel nome esprime questa identità come ad esempio nei Campi Flegrei ‘’io Campo Flegreo’’, un gioco di parole ma anche uno stile di vita’’.

I lavori, moderati da Raffaele Sacchi, ordinario di Industrie Agrarie del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sono stati introdotti dai saluti del presidente diOronero – dalle scritture del fuoco,Carmine Maione: ‘’Abbiamo iniziato insieme un percorso in un luogo simbolo del viaggio. Siamo nel punto in cui c’è il primo esempio di rivoluzione industriale: le ferrovie che favorivano scambi culturali, viaggi, trasporto di derrate alimenti. Pietrarsa sembra una nave pronta all’abbrivio e in qualche modo ci sentiamo in movimento’’.

Al convegno hanno partecipato Gaetano di Pasquale (Dipartimento Agraria Federico II), Vincenzo Borrelli (CertiQuality Milano), Vincenzo SAggiomo (direttore Fondazione Dohrn), Vittoria Brabcaccio (imprendirrice agricola) Pasquale Martone ad Masseria delle Sorgenti Ferrarelle), Giuseppe Mazzullo (vicepresidente nazionale Cicas).

La giornata proseguirà con degustazioni di prodotti tipici (dop,igt,igp) e dei vini campani a cura dei consorzi di tutela.

