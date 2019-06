NAPOLI. «Dietro le Universiadi c'è la fatica di qualcuno che non passa il tempo a fare la moneta stampata, la flotta partenopea che deve andare a caccia di calamari e i matrimoni neomelodici». I governatore campano Vincenzo De Luca attacca, senza nominarlo, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. «Se io fossi il sindaco di Napoli - dice - mi vergognerei a camminare per strada visto che l'amministrazione destina al teatro San Carlo 600mila euro che bastano solo a fare la sagra del calamaro. A Napoli c'è uno scandalo in atto perché il Comune stanzia un quarto di quanto stanzia il Comune di Catania per il Bellini. Le Universiadi si fanno al Napoli perché la Regione Campania da sola ha stanziato 270 milioni di euro». I