De Magistris: Comune pronto a prendere la gestione del Collana

NAPOLI. Il Comune di Napoli è pronto a prendere in gestione lo stadio Collana. Lo annunciano il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Lo stadio "Arturo Collana", in piazza Quattro Giornate nel quartiere Vomero, «è chiuso ormai dal gennaio 2017 - ricorda una nota del Comune - e la vicenda è proseguita poi con la nomina, a marzo 2018 da parte del Consiglio di Stato, di un commissario ad acta che ha permesso nel giugno 2018 alla società vincitrice del bando regionale per la gestione e ristrutturazione della struttura, di ricevere il decreto di aggiudicazione e infine, a luglio dello stesso anno, di firmare il contratto di convenzione. Da luglio ad oggi, però, la Regione Campania non ha ancora consegnato le chiavi della struttura alla società per permettere l'inizio dei lavori». De Magistris e Borriello ricordano che «sin dal primo momento abbiamo accompagnato la società vincitrice del bando ai fini di accelerare i tempi della burocrazia amministrativa, abbiamo promosso incontri tra le associazioni sportive che davano vita al Collana e la società aggiudicatrice al fine di ricreare quelle sinergie tra il mondo sportivo ed il nuovo modello di gestione. Ora - concludono - siamo pronti a prendere tra gli impianti sportivi in gestione del Comune di Napoli anche lo stadio Collana per restituirlo ai cittadini e agli sportivi napoletani».