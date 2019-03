Deposito di hashish, tre arresti

ARZANO. Deposito di hashish in casa, i carabinieri ne sequestrano 6,3 chilogrammi e arrestano 3 persone. Servizio antidroga ad Arzano dei carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno operato insieme a colleghi della tenenza di Sant’Antimo, della stazione di Grumo Nevano e del reggimento Campania con il supporto del nucleo cinofili di Sarno. Perquisito l’appartamento ad Arzano in uso a tre sospetti e rinvenuti nella credenza della cucina 3,6 chili di hashish in “panetti”, ben 36, 2 grammi della stessa sostanza e un block notes sul quale erano annotati nomi e numeri. Estendendo la perquisizione a un container sul terreno adiacente l’abitazione, in uno zaino nascosto sotto al prefabbricato i militari hanno rinvenuto altri 2,7 chili di hashish divisi in 27 “panetti” e 60 grammi di cocaina. Arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Antonio Iorio, 24enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, Stefano Fantinato, 39enne incensurato e Stella Angelino, 42enne incensurata madre di Iorio. Denunciata in stato di libertà una 22enne incensurata vicina alla famiglia Iorio. Dopo le formalità Iorio e Fantinato sono stati condotti in carcere mentre Angelino è agli arresti domiciliari.