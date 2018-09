Donazione di organi all'Ospedale dei Pellegrini

Mentre sulla Nave Scuola Amerigo Vespucci si svolgeva la conferenza “Un Donatore Moltiplica la Vita”, organizzata dalla Asl Napoli 1Centro, dal Centro Regionale Trapianti e dalla Marina Militare, nella unità operativa di Rianimazione dell’Ospedale dei Pellegrini, diretta dal Dott Apice, G.S .di 37 anni combatte contro una emorragia cerebrale. Dopo un accertamento durato sei ore, la commissione preposta dichiara il paziente in morte cerebrale. Alfredo Pucciarelli, coordinatore locale, allerta la macchina della donazione della Asl Napoli 1 Centro e del Centro Regionale Trapianti, e, grazie alla sua valida esperienza e alla passione per la sua professione, si è riunito in più incontri con i familiari di G.S che hanno dato parere favorevole alla donazione. Pucciarelli ha seguito dal primo momento questo percorso e, insieme all’equipe dell’ospedale, è riuscito a portare a termine l’operazione “donazione”. Il direttore generale della Asl Napoli 1 centro Mario Forlenza , il direttore sanitario Girolamo Faraone, il direttore Dao Giuseppe Russo, la responsabile Divulgazione Donazioni Organi e Tessuti della Asl Napoli 1 e del Centro Regionale Trapianti Mariarosaria Focaccio, il referente Trapianti Asl Napoli 1 Massimo Majolo ringraziano la famiglia per il nobile gesto stringendosi nel dolore per la perdita del caro figlio “ soffrendo ma offrendo”. MiSi