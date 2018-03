Droga, 85 vasetti di cocaina in un terraneo alla Vicaria

NAPOLI. Ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato Vicaria-Mercato hanno arrestato Giovanni Esposito, di 23 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. I poliziotti durante un servizio controllo del territorio, nel transitare nel vico Croce Sant'Agostino, hanno notato diverse persone che entravano e uscivano dal terraneo. Gli agenti si sono insospettiti quando hanno notato un giovane entrare e poco dopo uscire velocemente dietro Esposito. Quest’ultimo alla vista dei poliziotti dava segni di disagio e nervosismo e cercava di chiudere il portone, ma gli agenti, approfittando della situazione, sono immediatamente entrati all’interno del terraneo e hanno rinvenuto sul tavolo tre bustine contenenti marjuana e 85 vasetti in vetro di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione ancora sporco della sostanza. Sequestrato anche un impianto di videosorveglianza, provvisto di 4 telecamere e due monitor. Sul tavolo sono state rinvenute altresì diverse banconote di cinque e dieci euro per un totale di euro 170. Il locale è stato sottoposto a sequestro insieme al telefono cellulare. Gli agenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno condotto Esposito presso la Casa Circondariale di Poggioreale.