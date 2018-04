Droga in auto e in casa, in manette un 38enne

SANT'ANTONIO ABATE. Droga in macchina e a casa, 38enne arrestato. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Granata, 38 anni, del luogo, già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di detenzione a fini di spaccio di stupefacente. Alla vista degli operanti che stavano effettuando un posto di controllo in via Casa D'Auria ha tentato di disfarsi di un involucro che è risultato contenere circa 10 grammi di marijuana. Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare è stato poi trovato in possesso di altri 28 grammi di marijuana e di 60 euro in denaro contante. Ora è in attesa di rito direttissimo.