Droga calata dal paniere, due arresti

NAPOLI. Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale, “sezione Volanti”, hanno arrestato Francesco Liguori, 58enne con pregiudizi di polizia e Antonina Bellomonte,42enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti grazie all’attività info-investigativa sono intervenuti in vico Pergola a Nolana, dove il 58enne aveva messo in atto una fiorente attività di spaccio, utilizzando un paniere che veniva calato dalla Bellomonte, dal balcone della loro abitazione. Gli agenti hanno subito bloccato il Liguori che stava in strada e immediatamente sono entrati nella sua abitazione dove all’interno c’era la Bellomonte. Dalla perquisizione effettuata nell’abitazione, nascoste all’interno di un cuscino, sono state trovate 10 bustine di cocaina, del peso complessivo di 1,70 grammi, circa e la somma di 590 euro in vario taglio. Inoltre nelle tasche della tuta indossata dal Liguori sono stati trovati altri 300 euro. La coppia è stata arrestata in attesa di essere giudicati con il rito per direttissima che si terrà in giornata.