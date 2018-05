Droga in casa, in manette un 21enne

NAPOLI. Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Montecalvario, hanno arrestato Ugo Mancini, 21enne napoletano, con pregiudizi di polizia, per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I poliziotti, dopo una lunga attività di indagine, questa mattina hanno proceduto al controllo presso l’abitazione del 21enne e della sua compagna.

Gli agenti hanno trovato nella veranda dell’abitazione, in uso esclusivo della coppia, occultato all’interno di un vaso per piante, una busta di plastica trasparente contenente 48 involucri, in foglioline essiccate di marijuana dal peso di 43,60 grammi e, in un altro vaso,16 involucri di hashish dal peso di 11,20 grammi. Inoltre in una cabina armadio, nascosta all’interno di un cofanetto, i poliziotti hanno rinvenuto marijuana dal peso complessivo di 4,5 grammi e la somma di 225euro, di vario taglio, un bilancino di precisione compreso di calcolatrice/coperchio con estrazione slide in modo da eludere un eventuale controllo, rotoli di plastica trasparente per alimenti, identici a quelli utilizzati per il confezionamento di dosi, un paio di forbici in metallo e una lente d’ingrandimento.

Ugo Mancini è stato arrestato ed è in attesa del giudizio per direttissima, fissato per domani mattina.