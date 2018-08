Emiddio Novi travolto e ucciso dal camion della spazzatura

FOGGIA. L'ex senatore di Forza Italia, Emiddio Novi, e' stato travolto e ucciso da un mezzo della nettezza urbana, stamane a Sant'Agata di Puglia (Fg). Il politico, 72 anni, si trovava in piazza XX Settembre quando l'automezzo, pare in retromarcia, lo ha travolto. I soccorritori non hanno potuto che constatare il dcesso dell'esponente politico. I carabinieri hanno sottoposto alle analisi del caso e all'alcool test l'autista del mezzo della nettezza urbana. La Procura ha aperto una inchiesta.

"Siamo tutti sgomenti dall'assurda scomparsa di Emiddio Novi, giornalista e politico galantuomo, protagonista della storia del centrodestra campano e nazionale. Ho avuto l'onore di collaborare con lui in imprese giornalistiche e politiche e lo saluto senza retorica ma col rispetto che si deve a un autentico maestro. Mi unisco al dolore della famiglia e in particolare del figliolo che ne prosegue l'impegno giornalistico". Così Gianfranco Rotondi segretario di Rivoluzione Cristiana e vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

"Apprendiamo con dolore e tristezza la scomparsa improvvisa e tragica del collega Emiddio Novi, giornalista e politico di assoluto valore. Ne ricordiamo l'impegno appassionato nelle aule parlamentari che lo hanno visto acuto protagonista e il fattivo contributo al nostro movimento politico. Siamo vicini alla famiglia e partecipiamo attoniti al cordoglio per la sua dipartita". Lo dichiara Anna Maria Bernini anche a nome dei senatori di Forza Italia, dopo aver appreso dell'incidente accaduto stamani a Sant'Agata di Puglia(FI), in cui un mezzo della nettezza urbana ha travolto e ucciso l'ex senatore di Forza Italia Emiddio Novi.

"Sono sconvolto. E' la mia più sincera reazione alla notizia che non avrei mai voluto ricevere, il mio fraterno amico il senatore Emiddio Novi questa mattina è stato travolto e ucciso da un autocompattatore della nettezza urbana a Sant'Agata di Puglia. Un amico con cui il confronto e la condivisione di idee offrivano sempre intelligenti spunti di riflessione. Solo ieri sera gli ultimi messaggi per sms in cui non mancavamo mai ricordarci di quelle parole perdute che dal cielo sono venute per ispirare il generale Léon Degrelle, per regalare l'ultimo soffio di speranza e forza agli spiriti dei giovani d'Europa. Ma adesso anche tu amico mio sei parte del tutto in quel cielo. Siamo cresciuti politicamente insieme nelle organizzazioni giovanili del MSI a Napoli. Insieme fondammo Universita' Europea. Mente aperta, brillante e lucidissima. Da grande giornalista e scrittore stavi terminando il tuo ultimo libro. Lo pubblichero' io per te con le Edizioni Controcorrente. Casa editrice che ha gia' pubblicato una tua opera straordinaria. La Dittatura dei Banchieri. Con te se ne va la parte piu importante della mia giovinezza politica". Così Amedeo Laboccetta, Presidente del Movimento di opinione Polo Sud, ex parlamentare di Forza Italia apprendendo questa mattina la notizia della morte del senatore Emiddio Novi di FI.