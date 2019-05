Quattro italiani, studenti Erasmus, di cui due campani, sono stati arrestati dopo una violenta rissa a Cadice, in Spagna. Lo scrive il Diario di Cadice, secondo cui un giovane spagnolo, coinvolto nell'aggressione, e' ricoverato in prognosi riservata. Il pestaggio e' avvenuto poco dopo le sei del mattino in un noto locale della movida della citta' spagnola. Secondo il racconto del quotidiano locale, un italiano avrebbe dato un pugno e steso il giovane spagnolo e subito dopo sarebbe arrivato un secondo italiano a colpirlo con calcio alla testa, lasciandolo incosciente.