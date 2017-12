Ercolano in piazza per il piccolo Cristian: «Non si può morire così»

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia del bimbo in una fiaccolata di solidarietà

ERCOLANO. Tanti cittadini di Ercolano si sono stretti idealmente attorno alla famiglia del piccolo Cristian, il bimbo di 3 anni morto all'ospedale Santobono in circostanze poco chiare. Per far sentire la loro solidarietà ai genitori, originari di Ercolano, è stata organizzata una fiaccolata alla quale ha partecipato anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. Incredulità sui volti dei cittadini, che si sono anche raccolti in preghiera: «Non è possibile morire così a 3 anni».