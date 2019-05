NAPOLI. Il Partito democratico risale la china a Napoli e torna ad essere il secondo partito in città dietro al Movimento 5 Stelle ottenendo il 23,29% in città, +8,6% rispetto alle politiche del 2018 quando il dato del Pd si fermò al 14,6%. Il Pd riesce anche a strappare 2 delle 10 Municipalità al Movimento 5 Stelle dopo l'en plein grillino di un anno fa e, confermando un trend registrato alle ultime elezioni nelle principali città italiane, risulta essere il primo partito nei quartieri più "benestanti" della città. Il Pd è infatti il primo partito nella Prima Municipalità, che comprende i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando e dove ha raccolto il 36,06% dei voti contro il 18,51% del M5S, e nella Quinta Municipalità, che comprende i quartieri Vomero e Arenella, dove ha ottenuto il 34,82% dei voti superando il M5S fermo al 26,08%. Successo anche per Franco Roberti, capolista del Pd nella circoscrizione Italia Meridionale, che a Napoli, sua città natale, raccoglie 18.126 preferenze risultando così il candidato più votato in assoluto.