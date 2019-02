False fatture per i lavori a via Marina, sette arresti a Napoli

NAPOLI. Frode fiscale e false fatturazioni in relazione ad alcune tranche dei lavori di via Marina a Napoli, sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo di oltre 400 mila ruro. L'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della Finanza ha scoperto una frode sui finanziamenti comunitari relativi all'appalto degli interventi dell'asse costiero della città, opere per la cui realizzazione il Comune di Napoli ha investito oltre 20 milioni di euro. Le società destinatarie dei fondi emettevano false fatturazioni che avevano come oggetto l'acquisto di materiale edile necessario alla realizzazione delle opere, peraltro ancora incompiute. Ai domiciliari sono finiti Pasquale Ferrara, Mariano Ferrara, Umberto e Vincenzo Ianniello, Vincenzo Boccanfuso, Gaetano Milano e Achille Prospero.