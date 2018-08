Ferragosto, a Ischia vietati i falò sulla spiaggia

ISCHIA. Vietati bivacchi e falò sulle spiagge del comune di Ischia a Ferragosto. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino. L'ordinanza vieta qualsiasi forma di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò su tutti gli arenili nel territorio comunale dalle ore 20 del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto. Gli eventuali trasgressori saranno soggetti al pagamento di sanzioni amministrative dai 25 ai 500 euro. «Una misura necessaria - spiega Ferrandino - al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per la tranquillità delle persone che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze a Ischia». Nell'ordinanza si legge che «negli scorsi anni, sugli arenili del comune, durante la notte tra il 14 e il 15 agosto si sono verificati bivacchi, accensioni di fuochi e falò con inconvenienti igienico-sanitari nonché disturbo della quiete pubblica per le migliaia di persone che hanno deciso di soggiornare presso la nostra località turistica» e che «nei giorni successivi gli arenili si presentavano per questo motivo sporchi e poco accoglienti ai turisti che volevano trascorrere la giornata godendosi il sole e la spiaggia».