Fiaccolata per i 4 ragazzi morti a Genova

TORRE DEL GRECO. La giornata di ieri passerà nei ricordi comuni dei corallini come il giorno del dolore. Dopo i funerali di Imma, la giovane mamma travolta dalla piena del fiume Raganello, in serata c’è stata una fiaccolata per ricordare i quattro ragazzi morti nel crollo del ponte Morandi a Genova: Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro. “Meglio perdersi viaggiando che non partire mai”: è la frase sullo striscione che apre la fiaccolata. In centinaia hanno aderito al corteo da via De Nicola fino al parcheggio Nassiriya di via Marconi. A parlare l'avvocato dei genitori di Battiloro e Bertonati: «La settimana prossima sarò nuovamente a Genova, per ora il fascicolo aperto dalla Procura resta contro ignoti. Occorre comprendere tante sfaccettature di questa vicenda a cominciare dalla situazione legata al segreto di Stato su un appalto pubblico come quello della concessione fatta a sua tempo a società Autostrade».