NAPOLI. Per chiedere maggiore sicurezza e soprattutto «per disarmare la camorra», medici e infermieri si sono ritrovati un un flash mob dinanzi all'ospedale Pellegrini di Napoli, nel centro storico, lo stesso dove appunto 10 giorni fa ci fu l'irruzione armata. Un flash mob, indetto dalle organizzazioni sindacali dell'Asl Napoli 1, ha portato in strada un centinaio di operatori sanitari. «Pene severe per chi aggredisce un medico. In questi casi bisognerebbe procedere con il daspo, come si fa negli stadi. Chi aggredisce un medico lede anche il diritto alla salute degli altri cittadini». È la provocazione lanciata da Vincenzo Bencivenga, segretario regionale Campania dell'Anaao Assomed, in occasione del flash mob questa mattina all'ospedale Pellegrini di Napoli per manifestare contro gli ultimi episodi di violenza. Il sindacato dei medici e dirigenti del Ssn ha lanciato anche sei richieste: 1) immediato potenziamento della sicurezza all'interno degli ospedali e nelle immediate vicinanze territoriali, competenza dei Prefetti e dei sindaci; 2) immediata attivazione di efficienti sistemi di controllo degli accessi agli ingressi degli ospedali, competenza dei direttori generali; 3) immediata e certa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dei Direttori Generali contro chi si rende responsabile di danneggiamento o violenza sulle cose e sulle persone. E ancora: 4) monitoraggio semestrale, da parte dei Prefetti, dei sistemi di sicurezza messi in essere dai direttori generali, attraverso la costituzione di un Tavolo permanente; 5) elaborazione di una norma che, oltre al risarcimento dei danni materiali e fisici alle persone, preveda sanzioni penali dure e processi per direttissima con pena certa a carico dei danneggianti; 6) chiusura immediata dei presidi di Pronto soccorso che non rispondono ai requisiti infrastrutturali riguardanti l'organizzazione del triage e l'esistenza di validi e riconosciuti sistemi di controllo.