Fucili rubati trovati nel parco vicino ad una scuola a Giugliano

La scoperta in via Del Sagittario

GIUGLIANO. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, nel primo pomeriggio di oggi, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato tre fucili da caccia provento di furto. I poliziotti hanno notato, tra la vegetazione nel parco posto di fronte ad una scuola elementare di Viale del Sagittario di Giugliano in Campania, un grosso involucro ricoperto da una busta per la raccolta dei rifiuti. Insospettiti hanno atteso che fosse defluita la scolaresca e sono intervenuti. I poliziotti, unitamente agli agenti della Polizia Scientifica, dopo i rilievi tecnici, hanno rinvenuto all'interno dell'involucro tre fucili; dai controlli effettuati le armi sono risultate oggetto di furto, avvenuto nella giornata di ieri. Le armi, un fucile semiautomatico calibro 12 di marca P. Beretta modello A303, un fucile calibro 12 di marca Franchi ed un fucile semiautomatico calibro 12 marca P. Beretta sono state sottoposte a sequestro. Sono in corso indagini da parte dei poliziotti al fine di identificare gli autori del furto.