Gemellaggio solidale Vico Equense-Nardò

VICO EQUENSE. È organizzata dal Gruppo di amici del Monastero di Santa Chiara, guidati da don Riccardo Personè, e sostenuta dall’Associazione Volontari Donatori Sangue di Nardò, la serata di solidarietà pro-Monastero in programma lunedì 30 aprile a Nardò, in piazza Salandra dalle ore 20. Gli incassi saranno devoluti per risanare alcuni ambienti destinati a realizzare un’oasi di preghiera e di accoglienza. Musica, danze, canti, testimonianze e, protagonista delle degustazioni previste, la vera pizza napoletana di qualità. Per l’occasione a preparare deliziose margherite, marinare e le proposte speciali, sarà il campione mondiale di Pizza a Metro, Michele Cuomo, patron di Cerasé e presidente dell’ “Associazione Pizza a Vico”, ideatrice ed organizzatrice della kermesse di successo “Pizza a Vico”, tra le più importanti a livello nazionale, onore e vanto della città di Vico Equense. La perla della Penisola Sorrentina, nota per avere dato i natali a tanti celebri chef, si unirà dunque per un nobile scopo alla altrettanto bella città di Nardò, incastonata nella costa ionica del Salento. La serata si avvarrà anche del contributo di un altro maestro pizzaiolo di spessore: Alfredo Folliero a capo della sua associazione nazionale di categoria e di formazione “Pizza Style”.

Confidando nel buon cuore di tutti, i fedeli invitano la cittadinanza a partecipare all’ iniziativa.

Ad impreziosire lo spettacolo previsto, voce di Margherita De Angelis, cantante lirica del Teatro San Carlo di Napoli.