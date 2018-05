Giornalisti minacciati, incontro con il Prefetto: «Un protocollo per la sicurezza dei cronisti»

NAPOLI. Un protocollo per la sicurezza sui giornalisti sulle scene del crimine e un canale diretto per la segnalazioni dei cronisti minacciati per rendere più efficace il sistema della denuncia. Sono queste le richieste del Sindacato unitario giornalisti della Campania ha fatto al Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, che ha ricevuto il segretario del Sugc, Claudio Silvestri, in seguito alle segnalazioni che riguardano i colleghi Monica Cito, Giuseppe Bianco e Carlo Alvino. Il Prefetto ha assicurato il massimo impegno nel contrasto ad un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso e ha sottolineato che i casi denunciati erano già stati portati all’attenzione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Al comitato verrà portata, nella prossima riunione, anche la proposta del Sugc. «Ringrazio il Prefetto per la sensibilità dimostrata sul problema delle aggressioni ai giornalisti – ha affermato Silvestri, che ha parlato anche a nome dei vertici della Federazione nazionale della stampa italiana – Mi pare evidente che negli ultimi tempi ci sia stato un cambio di passo nell’impegno con il quale viene affrontato il fenomeno dagli organi preposti. Ho inviato il Prefetto alla manifestazione che la Fnsi ha organizzato a Napoli il 12 giugno prossimo proprio sui cronisti minacciati».