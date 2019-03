In giro di notte armati di coltello, nei guai due minorenni

SAN GIORGIO A CREMANO. Gli agenti del Commissariato San Giorgio a Cremano hanno denunciato due giovani, di 16 e 15 anni, per il reato detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere. Stanotte in via Botteghelle i poliziotti hanno sorpreso alcuni ragazzi parlare tra loro, che immediatamente si sono dati alla fuga per evitare il controllo. Uno di loro, il 16enne, è stato subito raggiunto, prima che potesse scavalcare un cancello. Indosso aveva un coltello della lunghezza di 11 centimetri. Gli agenti hanno poi rinvenuto, agganciato alla cassetta postale di un edificio, un giubbino al cui interno vi erano effetti personali ed un coltello di 16 centimetri appartenente al 15enne, rintracciato poco dopo. Entrambi i giovani pertanto sono stati denunciati ed affidati ai rispettivi genitori. I coltelli sono stati sequestrati.