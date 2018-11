Guida Michelin, Napoli da record: è la provincia più stellata

Nell'anno in cui l'omino Michelin festeggia il suo 120° compleanno, la nuova Guida Michelin Italia festeggia i ristoranti tre stelle con un voto pieno: 10. Il numero di ristoranti tre stelle nostra Penisola passa alla doppia cifra grazie al ristorante Uliassi, a Senigallia (AN). Nella 64a edizione della Guida, presentata all'Auditorium di Parma, oltre alle nuovissime tre stelle Michelin che brillano sulla cucina dello chef Mauro ULIASSI, dell'omonimo ristorante di Senigallia, confermano di avere una cucina che "vale il viaggio", e quindi le tre stelle, i ristoranti dell'edizione 2018: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ). Sono 39 i ristoranti che "meritano una deviazione", e quindi le due stelle Michelin, mentre 318 i ristoranti dalla "cucina di grande qualita', che merita la tappa", 1 stella, dei quali 29 new entry.

LE NOVITà. La regione più ricca di novità (5) al nord è il Piemonte, dove Antonino Cannavacciuolo si concede il bis di stelle a Torino, al Cannavacciuolo Bistrot Torino, con lo chef Nicola Somma, e a Novara, al Cannavacciuolo Cafe' & Bistrot, con Vincenzo Manicone, mentre Enrico Bartolini aggiunge alla sua collezione una nuova stella, attribuita alla Locanda del Sant'Uffizio Enrico Bartolini, a Cioccaro di Penango (AT), con lo chef Gabriele Boffa. Molte le novita' al sud, in particolare il ritorno della stella in Basilicata, a Matera, al ristorante Vitantonio Lombardo, e una nuova stella in Calabria al ristorante Quafiz, dello chef "Nino" Rossi, a Santa Cristina d'Aspromonte (RC). Nelle isole ritroviamo volti noti: in Sicilia, il tristellato Heinz Beck a Taormina (ME) conquista una stella al St. George by Heinz Beck, guidato dallo chef Giovanni Solofra, mentre in Sardegna, a Porto Cervo (SS), Italo Bassi riconquista la stella al ristorante ConFusion Lounge.

NAPOLI STELLATA. La Lombardia è la regione più stellata, con 2 novità: 60 ristoranti (2 tre stelle 6 due stelle 52 1 stella). Il Piemonte, con 5 novità, riconquista la seconda posizione, con 45 ristoranti (1 tre stelle 4 due stelle 40 1 stella), mentre la Campania, con due novità, si colloca al terzo posto del podio, con 43 ristoranti, (6 due stelle 37 1 stella). A seguire il Veneto, a quota 39, con due novità (1 3 stelle 3 due stelle 34 1 stella), e la Toscana, con 3 novita', per un totale di 36 ristoranti (1 tre stelle 4 due stele 30 1 stella). Cambio al vertice tra le province: Napoli conquista la vetta con 24 ristoranti (6 due stelle 18 1 stella), Roma passa in seconda posizione con 23 ristoranti stellati (1 tre stelle 2 due stelle 20 1 stella), mentre Bolzano riconquista il terzo posto (1 tre stelle 5 due stelle 15 1 stella). Seguono Milano, con 18 ristoranti (4 due stelle 14 1 stella), e Cuneo, a quota 17 (1 tre stelle 1 due stelle 15 1 stella). Tra le 30 novità stellate, è significativo il dato relativo ai giovani chef: 15 ristoranti sono guidati da giovani talenti che hanno un'età uguale o inferiore a 35 anni. Tra questi, 10 hanno un'età uguale o inferiore a 30 anni.