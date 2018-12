I vigili del fuoco di Napoli tra i migliori team di soccorso al mondo

NAPOLI. Avevano rimosso gran parte delle macerie a mano per il forte rischio che tutto collassasse e per la criticita' dovuta alla posizione degli edifici. Braccia, mani e tanta forza di volonta', dopo ore di lavoro erano riusciti ad aprire un varco salvando la vita ai tre bambini che erano stati travolti dai crolli. Ischia, 21 agosto 2017: l'Italia stava appena rialzando la testa dal disastroso terremoto che un anno prima aveva colpito le regioni centrali, quando un'altra scossa, questa volta poco al largo della Campania, aveva interrotto la tregua causando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 39. Per il complesso lavoro svolto in quei giorni i vigili del fuoco italiani parteciperanno anche quest'anno alla fase finale del Premio internazionale "Conradh Dietrch Magirus" che si svolgera' il primo marzo 2019 in Germania ad Ulma. E a rappresentare il nostro Paese saranno loro, gli “angeli" di Ischia, quelli del comando dei vigili del fuoco di Napoli. Sono stati selezionati da una giuria internazionale tra le 10 squadre finaliste che partecipano alla votazione on line. Determinanti saranno i voti che arriveranno in rete e per sostenere i vigili del fuoco italiani ci si puo' collegare al sito dedicato. Ad ogni modo, per i nostri vigili del fuoco è un attestato di stima dall'altissimo valore.