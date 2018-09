Il cardinale Sepe con il gesso, pronto al pellegrinaggio ad Assisi

NAPOLI. «Ho chiesto: aiutatemi, me fa male ’o pere». Così il cardinale Crescenzio Sepe, prima della conferenza stampa di presentazione del Pellegrinaggio ad Assisi del prossimo 3 e 4 ottobre ha raccontato la dinamica della caduta a Lourdes: «Una persona piena di zelo apostolico voleva aiutarmi a tutti i costi sulla scalinata, si è messo davanti, non ho visto lo scalino e sono caduto». A curare Sepe, come racconta, scherzando, lo stesso cardinale, «è stata una dottoressa che poi mi ha portato in ambulatorio. Mi hanno messo del ghiaccio spray, come si fa con i calciatori, e poi una fasciatura. Dopo la visita mi hanno parlato di una microfrattura al malleolo per cui occorreva un'ingessatura. Ho dovuto rinviare qualche impegno, ma passerà». Ad Assisi, in occasione delle celebrazioni per San Francesco, sono attesi oltre 7.000 fedeli dalla Campania. La Regione offrirà l'olio per la lampada votiva e il cardinale Sepe celebrerà Messa.