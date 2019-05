NAPOLI. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo il prefetto Antonio De Jesu, in visita di commiato dalla Città. «Oggi è venuto a Palazzo San Giacomo per il saluto di commiato il prefetto De Jesu, appena nominato vicecapo della Polizia di Stato. Ci siamo salutati ed ovviamente avremo modo di incontrarci ancora ed anche di cooperare in questa sua diversa veste istituzionale. Sono convinto che non farà mancare la sua attenzione istituzionale verso una città che De Jesu ama profondamente. È stato un periodo con un rapporto molto intenso, molto corretto, di un altissimo profilo istituzionale a cui si è accompagnato un rapporto umano che ha reso ancor più agevole il difficilissimo compito che devono assolvere in questa città, in ambiti anche molto diversi, il sindaco e il questore. Le istituzioni sono fondamentali e quando sono rappresentate da donne e uomini di spessore vivono sicuramente di una forza e di una credibilità maggiore». Al termine dell’incontro il primo cittadino ha voluto donare al prefetto De Jesu il gagliardetto della Città che è stato molto apprezzato dall’ex Questore.