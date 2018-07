Israele, rilasciati Jorit e Salvatore

NAPOLI. “Jorit Libero, Palestina Libera’’. E sul primo punto il coordinamento Napoli Palestina, altri movimenti territoriali cittadini, artisti ed esponenti politici che si sono mobilitati per chiedere l’immediata scarcerazione dello street artist finito agli arresti sabato pomeriggio insieme a Salvatore Tukios, anch’egli di Napoli, e ad un ragazzo palestinese, sono stati accontentati. I ragazzi erano stati fermati mentre realizzava a Betlemme, sul muro che divide il territorio palestinese da quello israeliano, un murales con il volto di Ahed Tamini, la 17enne palestinese liberata ieri dopo 8 mesi di prigione dopo essere stata arrestata per aver schiaffeggiato un soldato israeliano dopo l’irruzione nella sua abitazione. Centinaia le persone riunitesi ieri nel sit-in in piazza Municipio.