La camorra fa fuoco a Pasqua, colpi di pistola a San Giovanni

di Bruno Pavone

NAPOLI. La camorra non si ferma neanche nel giorno di Pasqua. Già il Sabato Santo a Forcella, in piazza Calenda, nel cuore di Napoli, i sicari avevano fatto fuoco cinque volte contro l’abitazione di un pregiudicato legato al clan Giuliano, gli ex boss della zona adesso quasi tutti in carcere. Nel giorno di domenica una sparatoria è stata segnalata a San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale della città. La “stesa”, così chiamata perché nell’intento di chi fa fuoco l’obiettivo è far distendere dalla paura i nemici, è avvenuta in via Sorrento, nei pressi dell’abitazione di un pregiudicato più volte finito nel mirino dei pistoleri. In particolare contro di lui sono state organizzate ben quattro spedizioni punitive. In una, quella del pomeriggio del 31 dicembre, fu ferito per errore un ragazzino di 12 anni affacciato alla finestra di casa. Non si esclude che la sparatoria di San Giovanni a Teduccio sia collegata a quella di Forcella per una serie di accordi tra clan. In particolare i Rinaldi e Giuliano contro i Mazzarella da sempre in combutta per la spartizione del territorio sia del centro città, sia della zona Orientale.

CONTINUA A LEGGERE SUL ROMA IN EDICOLA O SUL GIORNALE ONLINE