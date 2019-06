NAPOLI. «Per il mio maestro, per i miei collaboratori, per tutte le ricercatrici e le colleghe endocrinologhe italiane. Sono felice ed orgogliosa di essere la prima presidente donna della Società italiana di endocrinologia dalla fondazione nel 1964. Voglio ringraziare tutti i colleghi e tutti gli amici per la fiducia e l’infinito supporto». Così la professoressa universitaria napoletana Annamaria Colao commenta la sua elezione a presidente della Sie per il biennio 2021-2023 (succederà a Francesco Giorgino a cui è affidato il biennio 2019-2021). Docente ordinario di Endocrinologia e direttore di Unità Organizzativa Complessa di Endocrinologia presso l'Azienda Universitaria Policlinico Federico II, la Colao è inoltre coordinatore e responsabile di Unità di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Come presidente e coordinatore scientifico dell'Associazione Campus Salute Onlus si occupa da dieci anni in tutta Italia della promozione della cultura della prevenzione. La sua elezione nel corso del congresso che si è svolto al Palazzo dei Congressi di Roma e al quale hanno partecipato oltre duemila medici.