Lavori al cimitero, controlli a ditte: denunciati due titolari

SANTA MARIA LA CARITà. Controlli dei carabinieri a ditte impegnate nei lavori nel cimitero, denunciati 2 titolari d’azienda. Sottoposte a controlli da parte dei carabinieri di Sant’Antonio abate e del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli nonché di personale dell’ispettorato del lavoro di Napoli 2 ditte edili impegnate in lavori di ristrutturazione e ampliamento nel cimitero di Santa Maria la Carità. Una ditta non aveva inviato a visita medica preventiva un lavoratore, né lo aveva formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi che correva; erano assenti, inoltre, la viabilità nel cantiere e la manutenzione dei ponteggi: l’amministratrice unica della ditta è stata denunciata ed è stata disposta la sospensione dell’attività. Il titolare della seconda ditta, invece, risponderà di non aver fatto indossare ai suoi lavoratori i dispositivi di protezione individuale (caschi e scarpe antinfortunistiche); uno di loro era, per altro, “a nero”.