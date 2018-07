Lavori alla Riviera di Chiaia, lunedì parte la terza fase

Nel pomeriggio di domani sarà concluso il tratto da Largo Principessa Pignatelli a Via Santa Maria in Portico

NAPOLI. Proseguono i lavori di ripavimentazione della Riviera di Chiaia. Sabato 21 luglio verrà completata la seconda fase che vede la restituzione alla città del tratto da Largo Principessa Pignatelli a Via Santa Maria in Portico nel pomeriggio di sabato. Per venire incontro alle richieste dei commercianti, le aree per la realizzazione della terza fase verranno occupate da lunedì 23 luglio. L’ultimazione dell’ultima fase è prevista entro la prima settimana del mese di agosto.