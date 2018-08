Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Giovanni Cosmo

NAPOLI. A soli 49 anni, oggi opmeriggio, è morto Giovanni Cosmo (nella foto), giornalista del “Roma”, sconfitto dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Proprio a causa di quel male aveva lasciato da tempo la redazione per dedicarsi totalmente alle cure, con l’aiuto amorevole della moglie Carmen. Ieri la triste notizia per tutti noi.

Aveva mosso i suoi primi passi nella professione giornalistica al settimanale “Napoli Notte” per poi approdare al “Giornale di Napoli”, all’epoca diretto da Emiddio Novi, scomparso appena tre giorni fa. Successivamente intraprese diverse collaborazioni con varie pubblicazioni, tra cui il settimanale “Libero” prima di approdare definitivamente al “Roma” dove continuò ad occuparsi di cronaca nera. Giovanni era un cronista da marciapiede. Amava raccontare i fatti di cronaca nera e quelli giudiziari. Seguì da vicino le varie fasi dell’escalation criminale che si sviluppò a Napoli, soprattuto della zona Est con le relative faide di camorra. Attento e meticoloso nei suoi articoli, era un vero appassionato della professione. La sua scomparsa addolora tutti noi del “Roma” e i colleghi di altri giornali che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui. I funerali di Giovanni si svolgeranno domani alle ore 17 nella chiesa di Sant’Anna al corso Sirena a Barra.