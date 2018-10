Madre e figlio con colera, condizioni in netto miglioramento

NAPOLI. Sono «in netto e progressivo miglioramento» le condizioni di mamma e figlio di 2 anni residenti a Sant'Arpino, in provincia di Caserta, e ricoverati per colera nell'ospedale Cotugno di Napoli. Il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, Cto) Antonio Giordano fa sapere che «sui campioni prelevati sui due pazienti e inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la richiesta di conferma di sierotipizzazione del ceppo è stata eseguita la sieroagglutinazione con i sieri 01, 0139, Ogawa ed Inaba. Il ceppo è risultato positivo per sierogruppo 01, sierotipo Ogawa. Esito positivo anche per la ricerca, mediante test molecolare, del gene della tossina ctxB. Esami che hanno confermato, quindi, la presenza di un ceppo di colera di tipo epidemico». Dai test effettuati sui familiari e sui contatti del caso indice, invece, «al momento tutti i campioni sono risultati negativi sia all'esame molecolare che all'esame colturale e, pertanto, possiamo affermare che ad oggi non sono stati registrati altri casi di colera in Campania». I restanti componenti del nucleo famigliare che sono stati a rischio di contagio, sottolinea Giordano, «restano in via precauzionale ricoverati in isolamento e costantemente monitorati».