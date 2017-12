Maltempo, lampione su auto a piazza Amedeo: tragedia sfiorata

di Antonio Folle

NAPOLI. Temperature in picchiata e strade imbiancate dalla grandine. È lo scenario invernale con il quale hanno fatto i conti i napoletani durante l’intera giornata di ieri. Cittadini e turisti hanno ammirato le strade partenopee coperte dalla coltre di ghiaccio che ha ridipinto – sia pure per una sola giornata – lo skyline partenopeo. Se la visione delle strade e, più in lontananza, del Vesuvio completamente imbiancati assume contorni sicuramente scenografici, il “rovescio della medaglia” non ha tardato a far sentire i suoi effetti. I fortissimi venti che si sono abbattuti sul capoluogo partenopeo – in alcune zone i venti hanno raggiunto la formidabile velocità di 75 km/h – uniti alle piogge copiose e alla grandine hanno rappresentato un mix letale per la già disastrata viabilità napoletana. Paura nella zona di piazza Amedeo dove, all’angolo con via Colonna, la luce di un lampione si è staccata ed ha colpito il tetto di un’auto provocando solo spavento nel conducente ma nessun danno fisico.