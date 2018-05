Mamma prende a pugni la maestra, choc a Fuorigrotta

Aggredita nella scuola elementare “Leopardi", insegnante 50enne finisce in ospedale

di Marco Carboni

NAPOLI. Volano schiaffi, poi un pugno in testa. Eppure si parlava soltanto di come stesse andando un bambino a scuola. Ad essere malmenata è stata una maestra di una scuola elementare. A rifilarle una serie di ceffoni ed pure un cazzotto in testa, la mamma di un alunno della stessa maestra.

LA LITE. È successo mercoledì, intorno alle 16,30 alla scuola elementare Leopardi di Fuorigrotta nella strada che porta lo stesso nome dell’istituto scolastico. La maestra, 50 anni, è stata aggredita dalla mamma, 31enne, di un suo alunno. Le due donne stavano parlando del profitto del ragazzino a scuola e del suo comportamento in classe. La discussione è pian piano diventata una lite, per poi degenerare fino ad arrivare agli schiaffi e al pugno che ha fatto sentire male la maestra colpita.

IL RICOVERO E LA DENUNCIA. A scuola è arrivata prontamente l’ambulanza che ha portato la maestra nel vicino ospedale San Paolo. La donna è stata ricoverata in osservazione per trauma cranico contusivo. La prognosi è di 5 giorni. La mamma del ragazzino, invece, è stata denunciata a piede libero dalla polizia per lesioni personali.

