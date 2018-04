Manufatto abusivo, scattano i sigilli

Operazione della polizia municipale in via Alcide Cervi a Napoli

NAPOLI. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio predisposte dal Comando della Polizia Municipale di Napoli, personale della Unità Operativa Stella ha effettuato il sequestro di un manufatto abusivo costituito da un appartamento di circa 150 metri quadrati con un’altezza di circa 3 metri, il tutto per un volume in ampliamento di circa 450 metri cubi. L’opera realizzata in elevazione sul lastrico solare di un fabbricato sito alla via Alcide Cervi, creava un ostacolo visivo al libero godimento del paesaggio da parte della collettività. Lo stesso era ottenuto mediante accorpamento di due piccole e distinte unità immobiliari preesistenti, in totale violazione della normativa urbanistica e con grave nocumento alla staticità del fabbricato, causa il peso delle nuove opere realizzate senza il preventivo deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile. Il committente tale P.C. di anni 63 e i due comproprietari (R.G. di anni 78 e C.A di anni 70) sono stati deferiti all' Autorità Giudiziaria.