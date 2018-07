Mergellina, caos agli imbarchi. I residenti: servono controlli

I residenti sono infuriati. Il caos a mergellina, a gli imbarchi degli aliscafi, è quotidiano. «Non ci sono controlli» hanno detto gli abitanti che, facendo il paio con gli automobilisti chiedono la presenza degli agenti della polizia municipale negli orari cosiddetti caldi. Disagi anche per gli stessi utenti del mare che sia quando arrivano che quando partono si trovano in un bailamme inimmaginabile e, soprattutto per gli stranieri, di difficile comprensione. Magdha, canadese di Vancouver, seppur ridendo ha detto che «tutta questa gente che urla e ci chiama fa parte del folclore di questa città, ma non guaesterebbe un po' di ordine. Non si capisce dove dobbiamo andare e a chi rivolgerci». Furiosi anche i ciclisti che trovano puntualmente la pista ciclabile occupata da tassisti e auto con il conducente. «È pericolosissimo - ha detto Gianni, patito delle due ruote - Si arriva fino all'imbarcadero poi bisogna fare lo slalom tra le auto che procedono in senso contrario perchè la pista è occupata dai tassisti. Un agente non guasterebbe e salvaguarderebbe anche la nostra incolumità. Avete fatto la pista ciclabile? e come tutte le cosa a Napoli è stata abbandonata»