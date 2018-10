Mille pacchetti di sigarette in casa, finisce nei guai un 66enne

POZZUOLI. Mille pacchetti di sigarette di contrabbando seuestrate a un 66enne, finisce nei guai. I carabinieri della stazione di Licola hanno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 66enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno sorpreso su via Montenuovo Licola Patria mentre esponeva in vendita “bionde illegali”. Subito dopo, nel corso di perquisizioni, personale e della sua abitazione lo hanno trovato complessivamente in possesso di 954 pacchetti di sigarette di varie marche prive del bollino del monopolio di Stato.