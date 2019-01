Minacce al giornalista Giampiero De Luca

NAPOLI. Un biglietto di minacce con su scritto “Tu campi poco”, due uomini che lo fermano e gli dicono che sta dando fastidio e, infine, la serratura del negozio del padre imbrattata di escrementi. Sono le minacce che ha subito il giornalista Giampiero De Luca, autore di numerose inchieste, per TvLuna e per La Stampa online, una delle quali sul cimitero di Poggioreale. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania, la Fnsi e l’Unione dei cronisti campani esprimono preoccupazione per quanto accaduto e invitano gli organismi preposti a garantire la sicurezza del collega. Il segretario del SUGC, Claudio Silvestri, ha informato dei fatti il comitato per l’Ordine e la sicurezza convocato in Prefettura lo scorso giovedì. La squadra dell’Unione cronisti campani, guidata da Sandro Ruotolo, appena appresa la notizia, si è attivata. De Luca è stato accompagnato dai colleghi Arnaldo Capezzuto e Fabio Postiglione a sporgere denuncia, come bisogna fare sempre in casi del genere. «Staremo sempre al fianco di Giampiero e di tutti i giornalisti che, come lui, vengono minacciati solo per aver svolto il proprio lavoro. In Campania sono già tre i casi più seri di minacce dall’inizio dell’anno, uno ogni sei giorni. In un territorio come il nostro, ad alta densità criminale, non si può abbassare la guardia ed è necessario l’impegno di tutti perché il diritto di informare e di essere informati venga garantito», affermano i rappresentanti del sindacato.